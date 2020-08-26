فلسطين تُسجل 602 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -إنه تم شفاء 825

حالة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 152، أي بنسبة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.