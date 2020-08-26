العراق: انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للأمم المتحدة

أعلنت شرطة محافظة نينوى بشمالي العراق، اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة الواقعة ضمن المحافظة.



وقالت في بيان صحفي، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت

على عجلة تابعة للأمم المتحدة كانت موضوعة إلى جانب الطريق العام ( موصل - أربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة".

وأضافت أن العبوة الناسفة كان

مؤشرا عليها بعلم بلون احمر، بعد أن تم اكتشافها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات تحرير المحافظة من عصابات داعش.

وأشارت إلى أن "سائق العجلة توقف إلى جانب الطريق العام وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة، مما أدى إلى انفجار العبوة وإصابته".