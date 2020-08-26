محكمة نمساوية تحكم بالسجن 9 سنوات على لبناني من حزب الله

حكمت محكمة كلاجنفورت النمساوية، اليوم الأربعاء، على لبناني يبلغ من العمر 41 عامًا، بالسجن لمدة تسع سنوات بعد إدانته في عدة تهم منها الانضمام لمنظمة إجرامية وتنظيم إرهابى وتدريب أشخاص لأغراض إرهابية .

وقالت مصادر قضائية في فيينا اليوم إن المواطن اللبناني أدين بعضوية حزب الله إضافة إلى

قيامه بتجنيد وتدريب أعضاء لأغراض ممارسة أعمال الإرهاب مشيرة إلى ثبوت عضويته في حزب الله منذ عام 2006 كما كان يقود وحدة قوامها 60 فردًا نفذت أعمالًا قتالية على الحدود مع سوريا وشارك فيها المتهم نفسه وقتل فيها عدة أشخاص.

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وأشارت المصادر إلى أن المتهم طلب اللجوء إلى النمسا وقام بتجنيد 250 شابًا وشابًا فوق سن 14 عامًا للانضمام إلى حزب الله كما شارك في التدريبات الأيديولوجية والعسكرية لخدمة مصالح إيران.

وبعد النطق بالحكم، أمرت المحكمة بالقبض الفوري على الرجل واحتجازه بسبب ما يمثله من خطر ارتكاب جرائم أو الهروب خارج البلاد وقد انهار المدان في قاعة المحكمة فور سماع الحكم.