الدفاع الروسية: رصد 4 انتهاكات للهُدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد انتهاكًا واحدًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة

إدلب.



أفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد بدوره 3 انتهاكات للهدنة، وقعت جميعها في محافظة

إدلب أيضًا.

وأضاف البيان، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.5125 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.

