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البحرين تؤكد لوزير الخارجية الاميركي ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام
نقلت وكالة الأنباء البحرينية ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اكد لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنامة التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.
وذكرت الوكالة عن الملك تشديده خلال الاجتماع على “أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.
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