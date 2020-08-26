إكسون موبيل
خرجت شركة النفط الأمريكية “إكسون موبيل” من مؤشر البورصة الأمريكية “داو جونز” الصناعي، وذلك بعدما تم إدراجها في المؤشر عام 1928، وفقا لما ذكرته “سي بي أس نيوز”.
وسيتم تفعيل التغيير المذكور في 31 أغسطس الجاري. ويأتي خروج الشركة الأمريكية من مؤشر البورصة بعدما كانت في 2013 أكبر شركة في العالم.
وجاء قرار استبعاد “إكسون موبيل” من المؤشر بعد خسائر كبيرة سجلتها الشركة الأمريكية، وسيتم استبدالها بـ”سيلز فورث دوت كوم”، وهي شركة أكثر نجاحا في الآونة الأخيرة من “إكسون موبيل”.
وتهدف التعديلات لزيادة التنويع الخاص بالشركات التي يتضمنها المؤشر، وإضافة أنواع جديدة من الأعمال التي تعكس الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.
وشركة إكسون موبيل هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للنفط والغاز يقع مقرها الرئيسي في تكساس. وتم تأسيسها في 30 نوفمبر 1999 بواسطة اندماج كلا من شركتي Exxon و Mobil (المعروفة سابقًا باسم Standard Oil Company).
وكانت تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات ، فكانت إكسون موبيل الشركة العاشرة الأكثر ربحية في قائمة فورتشن 500 في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة الخسائر الفادحة.. عملاق النفط الأمريكي “إكسون موبيل” يغادر مؤشر “داو جونز” بعد 92 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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