وسط توتر تركي يوناني.. مناورات وتدريبات عسكرية لأربع دول أوروبية في شرق المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية من الأربعاء إلى الجمعة بجنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط، حيث تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان: إن “قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)”.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التدريبات ستجرى بين 26 و28 أغسطس في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.

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وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة توترا شديدا بين انقرة واثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد اتهم اليونان في وقت سابق بتعريض سلامة الملاحة في البحر المتوسط للخطر ، بعدما أعلنت أثينا ، اعتزامها تنظيم مناورات حربية خلال الأيام الثلاثة المقبلة في شرقي البحر المتوسط .

ويرى مراقبون أن المناورات تتضمن رسالة إلى تركيا، خاصة وأنها ستتم في المنطقة التي تنقب فيها تركيا عن النفط والغاز، حيث تثول تقول قبرص واليونان أن أنقرة تتعدى على سيادتهما بهذه الأعمال التي تتم في سواحل تابع لهما.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق أنها تجري مناورات حربية في البحرين الأبيض المتوسط وإيجة، ونشرت صورا لهذه التدريبات، التي قالت إنها جاءت ردا على مناورات سابقة لقبرص واليونان مع فرنسا.