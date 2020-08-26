كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 46 شخصًل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة دمرت مئات المنازل في شمال العاصمة كابل.

وأشارت السلطات الأفغانية، إلى أن المباني المتضررة في شاريكار، عاصمة ولاية باروان، التي شهدت هطول أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الأربعاء.

ونقلت شبكة "تولو نيوز" التلفزيونية، عن عبد المجيد من سكان شاريكار، قوله إن هناك عائلتان في حينا ما زالتا تحت الأنقاض. نحتاج إلى المزيد من عمال الإنقاذ لمساعدتنا"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي بيان لوزارة الصحة العامة الأفغانية، أوضحت أن 46 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية باروان وأصيب حوالي 80 شخصا آخرين.

وقالت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار، إن إن عدد القتلى بلغ 66 مع إصابة أكثر من 90 شخصا، مضيفة أن نحو 500 منزل تهدمت جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار.

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ولفت الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث، تميم عزيمي، لوكالة فرانس فرس "لدينا تقارير تفيد بأنه لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وكانت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت سيارات وعربات تطفو على طول الشوارع المليئة بالمياه الموحلة.

وقد أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني، بإرسال إعانات طوارئ إلى شاريكار.

وأعلنت وزارة إدارة الكوارث، أنه تم الإبلاغ عن فيضانات مفاجئة في مقاطعات أخرى بما فيها ننغرهار وبانجشير ووردك ولوغهار وبكتيكا وكابيسا، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.