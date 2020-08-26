كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إشادة من "النعيمي" بدور الإمارات في دعم دول العالم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات، وقوفها جانب الأشقاء و الأصدقاء في محنهم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، قال بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفل به العالم في 19 أغسطس من كل عام في كلمة له إن هذا اليوم يشكل احتفالية عالمية بأولئك الذين يسعون لخدمة الإنسان أينما كان بغض النظر عن دينه و عرقه تعزيزا للإخاء و الترابط بين أبناء المجتمعات.

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وأكد على نهج التلاحم و التكافل الذي آمنت به دولة الإمارات منذ تأسيسها ورسخته في نفوس أبنائها من المواطنين و المقيمين على حد سواء.

وقد أشاد الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي بخط الدفاع الأول من الأطباء و أفراد الطواقم الطبية والمتطوعين في دولة الإمارات و العالم الذين يبذلون جهدهم لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" ومجابهة الأخطار بكل شجاعة و إخلاص للمساهمة في القضاء على هذا الوباء وضمان عدم تفشيه وانتشاره .