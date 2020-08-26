الأخوان بلمير يحققان أرقاما قياسية بجديدهما – فيديو

حقق الفنان الأخوان، رجاء، وعمر بلمير، نجاحا استثنائيا بعملها الجديد “واك واك”، الذي وصل إلى نسب مشاهدة عالية في ظرف قياسي، واحتل الرتبة الأولى في ترند يوتوب بالمغرب.

وبلغ كليب الأغنية الجديدة لبلمير 3.7 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، كما احتل المركز الأول في “الترند”، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء.

واختار بلمير في الكليب موسيقى تراثية، قدماها بشكل عصري، فيما اعتمدا على “لوك” إفريقي، وآخر صحراوي في الكليب، الذي أنجز في مدينة مراكش بإشراف من المخرج المغربي، أمين مرتضى.

وتعامل الشقيقان بلمير مع كاتب الكلمات، محمد أمير، والملحن، أشرف فقيهي، والموزع، بدر مخلوقي.

ومزجت أغنية “واك واك”، التي تتحدث عن العلاقات الغرامية بين الفتيات، والشبان، بين أنواع موسيقية مغربية عديدة، من بينها الموسيقى الكناوة، والإفريقية، والأمازيغية.