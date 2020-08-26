توقيف متهمين بالتورط في مقتل شخص سقط من نافذة أحد المنازل في تزنيت

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة تزنيت أوقفت، أول أمس الاثنين، شخصين، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت، وعدم التبليغ عن جناية، على الرغم من العلم بوقوعها.

ووفقا لبلاغ المديرية نفسها، فإن المشتبه فيه الرئيسي في القضية، البالغ من العمر 24 سنة، كان قد دخل في خلاف مع الضحية بداخل غرفة يكتريها في منزل في المنطقة الصناعية في مدينة تزنيت، عرضه على إثره إلى اعتداء جسدي، تسبب في سقوطه من نافذة هذا المسكن، ووفاته، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيفه، فضلا عن شخص آخر يشتبه فيتورطه في عدم تبليغ مصالح الشرطة بوقوع هذه الأفعال الإجرامية، على الرغم من علمه بحدوثها.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية.