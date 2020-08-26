حليوة يرد الصاع لمسلم

سخر مغني الراب حليوة من زميله في الميدان، مسلم، الذي نشر فيديو في تطبيق “تيك توك”، ظهر فيه وهو يؤدي مشهدا تمثيليا من مسلسل أجنبي رفقة زوجته الفنانة أمل صقر.

ورد حليوة الصاع لمسلم، الذي سخر من اسمه في تصريح صحفي، سابقا، حين تساءل: هل حليوة فتاة؟، ما جعله يستغل حملة السخرية من مسلم على أنستغرام، وينشر، ليلة أمس الثلاثاء، صورة من الفيديو المذكور، مع تعليق: “وينو”.

ويتعرض مسلم لحملة سخرية، بسبب التغييرات، التي ظهرت على شخصيته بعد زواجه بأمل صقر، إذ تغيرت طبيعته الصارمة إلى العكس.

وفي المقابل هناك فئة من الجمهور العريض تعبر عن إعجابها بعلاقة مسلم وأمل صقر، وتستحسن التغيير الذي قام به مسلم في مواقع التواصل.