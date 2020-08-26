القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، الأربعاء.
وأعلنت في رهط وفاة الحاج حسّان الهزيّل (أبو دهام) عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بعد مرور أسبوع على إصابته بالفيروس المستجد.
وصرح ابن أخ المرحوم، إياد الهزيّل: "كان عمي يعمل موظفا في قسم ملامح المدينة في بلدية رهط إلى أن خرج إلى التقاعد، وعرف عنه أنه رجل إصلاح. أصيب قبل نحو أسبوع بفيروس كورونا وطرأ تدهور على حالته الصحية".
هذا، وسيشيّع جثمان المرحوم إلى مثواه الأخير في مقبرة عشيرة الهزيّل الساعة السادسة مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاة الرابعة بكورونا خلال 24 ساعة في رهط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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