الكويت تسجل حالتي وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 26 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى521.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 698 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82 ألفاً و271 حالة.

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وأشار المتحدث إلى وجود 92 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 504 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 73 ألفاً و906.