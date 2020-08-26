شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم تسجيل 67 ألفا و151 حالة إصابة و1059 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ ـ24 الماضية.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و234 ألفا و474 إصابة. فيما يبلغ إجمالي حالات الوفاة 59 ألفا و449 حالة وفاة

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