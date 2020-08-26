استقالة وزير العدل في بلغاريا

الأربعاء 26 أغسطس 2020

قدم وزير العدل البلغاري دانيل كيريلوف استقالته من منصبه.



ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الاستقالة مع شركائه في الائتلاف قبل اتخاذ قرار نهائي، حسبما ذكرت الحكومة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرغ للأنباء.

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ولم يتم الإفصاح عن سبب الاستقالة.

وتتعرض حكومة بوريسوف لضغوط نتيجة الاحتجاجات المناهضة للفساد وعدم إجراء إصلاحات قضائية.

ويقوم كيريلوف ومسؤولون آخرون بالحكومة حاليا بإعداد مشروع دستور جديد يسعى حزب بوريسوف إلى تقديمه للبرلمان في 2 سبتمبر.