درجال: اقرار النظام الاساسي للأولمبية سيؤدي الى حقبة جديدة من العمل الرياضي

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة، ان "درجال حضر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية للتصويت على النظام الأساسي للجنة الذي عقد في العاصمة بغداد بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عباس عليوي ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي ونقيب الصحفيين العراقيين والعرب مؤيد اللامي وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضي".واكد درجال خلال كلمته في الاجتماع، ان "اقرار النظام الاساسي الجديد للجنة الاولمبية الوطنية العراقية سيؤدي الى حقبة جدية من العمل الرياضي وخطوة مهمة في الحركة الاولمبية العراقية".

وبين ان "النظام الاساسي الجديد للجنة الاولمبية مر بمراحل ومحطات عديدة ليصل لما هو عليه الان من نضج في قواعده ونظامه الداخلي".

واوضح ان "إقرار قانون اللجنة الاولمبية رقم ٢٩ لعام ٢٠١٩، وكتابة النظام الأساسي جاء نتيجة تعاون مثمر بين الوزارة واللجنة الاولمبية ومجلس النواب بما يتناغم مع المواثيق الدولية، وان الوزارة لن تألوا جهداً في وضع امكانياتها لخدمة الرياضة والرياضيين".

