برشلونة: نتمنى بقاء ميسي.. انه الأفضل في التأريخ

وأرسل الأرجنتيني فاكسًا للنادي الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية، يؤكد فيه رغبته في المغادرة وتفعيل بند فسخ التعاقد بالتراضي والرحيل مجانًا.

ورد برشلونة رسميًا للمرة الأولى عبر سكرتيره الفني، رامون بلانيس، على الأمر في مؤتمر تقديم فرانسيسكو ترينكاو، صفقة برشلونة الجديدة.



وقال رامون: "أتمنى أن يبقى ميسي معنا في برشلونة وهذا طلب جميع لاعبي الفريق الأول، ولم نفكر في رحيله مطلقًا لأنه أفضل لاعب في التاريخ".

وأضاف: "خطتنا هي تكوين فريق قوي ومميز حول ميسي وهذا ما تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا على مدار الأشهر الأخيرة".

وتابع: "أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إقناع ميسي بالاستمرار مع برشلونة، وندرس جميع الاقتراحات للوصول إلى الحل المناسب ولا نريد أن يكون هناك مشاكل ونزاعات بيننا عبر وسائل الإعلام".



ووجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى بلانيس "هل كان قرار ميسي بسبب غضبه من أسلوب التعامل مع سواريز وفيدال وطريقة رحيلهما؟"، ورد سكرتير برشلونة: "نحترم جميع اللاعبين، لكن لدينا خطة ونحاول تنفيذها من أجل إعادة قوة الفريق والمنافسة على البطولات مرة أخرى".

ونفى بلانيس أن يكون هناك انقسام في مجلس الإدارة حول بقاء ميسي، وقال: "أي شخص يحب كرة القدم يتمنى أن يكون ليو جزءًا من فريقه".

وأتم: "حتى الآن، لم يبلغنا ميسي بأنه ممتنع عن حضور التدريبات والتي ستنطلق بنهاية الشهر الحالي".

