رياضة 2020-08-26 | 14:47 540 مشاهدة نعى نادي الزوراء الرياضي، وفاة عضو الهيئة الإدارية الشرفي، عبد الله عويز الجبوري. وتوفي الجبوري متأثراً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذكر النادي في بيان له، "انا لله وانا اليه راجعون.. ببالغ الحزن والاسى تنعى الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي ًوجمهورها الوفي وفاة عضو الشرف في النادي رجل الاعمال المرحوم عبدالله عويز الجبوري تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان".



يذكر ان الجبوري ساهم في نباء العديد من الملاعب يذكر ان الجبوري ساهم في نباء العديد من الملاعب الرياضية في العراق، ابرزها المدينة الرياضية في البصرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء ينعى وفاة عضو ادارته الشرفي عبد الله الجبوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.