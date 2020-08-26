2020-08-26 | 14:47
540 مشاهدة
نعى نادي الزوراء الرياضي، وفاة عضو الهيئة الإدارية الشرفي، عبد الله عويز الجبوري.
وذكر النادي في بيان له، "انا لله وانا اليه راجعون.. ببالغ الحزن والاسى تنعى الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي ًوجمهورها الوفي وفاة عضو الشرف في النادي رجل الاعمال المرحوم عبدالله عويز الجبوري تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان".
يذكر ان الجبوري ساهم في نباء العديد من الملاعب الرياضية في العراق، ابرزها المدينة الرياضية في البصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء ينعى وفاة عضو ادارته الشرفي عبد الله الجبوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.