العراق يعلن عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا اليوم الاربعاء

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اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 20359) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق1502546".
بغداد / الرصافة 383
بغداد / الكرخ 210
مدينة الطب 80
النجف الأشرف 289
السليمانية 69
أربيل 280
كربلاء 292
كركوك 257
ديالى 154
واسط 208
البصرة 262
ميسان 167
بابل 222
الديوانية 115
ذي قار 210
الأنبار 63
المثنى 94
نينوى 50
صلاح الدين 49
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3837 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 442
بغداد الكرخ 225
مدينة الطب 148
النجف 110
السليمانية 109
أربيل 264
دهوك 90
كربلاء 335
كركوك 191
ديالى 91
واسط 229
البصرة 320
ميسان 96
بابل 163
الديوانية 192
ذي قار 270
الأنبار 85
المثنى 278
نينوى 150
صلاح الدين 49
- الوفيات 72 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
السليمانية 6
أربيل 8
كربلاء 9
كركوك 3
ديالى 2
واسط 2
البصرة 8
بابل 4
الديوانية 5
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 4
نينوى 6
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء: 157215 نسبة الشفاء 72.9%
الحالات الكلية تحت العلاج : 51901
الراقدون في العناية المركزة: 595
مجموع الوفيات: 6668
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