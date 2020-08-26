شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم تسجيل 67 ألفا و151 حالة إصابة و1059 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ ـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و234 ألفا و474 إصابة.

فيما يبلغ إجمالي حالات الوفاة 59 ألفا و449 حالة وفاة

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