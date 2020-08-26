شكرا لقرائتكم بومبيو: اتفاق الإمارات وإسرائيل خطوة نحو السلام بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع وصوله الأربعاء إلى الإمارات في ختام جولة أوسطية بدأها الاثنين، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تثمينه للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه في 13 أغسطس.

وبعيد وصوله إلى المطار، أعرب عن حماسته لزيارة الإمارات العربية المتحدة. وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر: اتفاق الإمارات وإسرائيل أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا.

كما أعرب عن أمله بالبناء على هذا الزخم الذي يشكله الاتفاق الجديد من أجل التوصل إلى السلام الإقليمي

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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وفي وقت سابق اليوم التقى الوزير الأميركي في المنامة، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أشاد بجهود الولايات المتحدة من أجل إحلال السلام في المنطقة ومواجهة "التدخلات الإيرانية".

وأكد التزام بلاده بالسعي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل عادل وشامل، انطلاقا من مبادرة السلام العربية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده خلال الاجتماع على "أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

يذكر أن بومبيو كان زار الثلاثاء السودان، قادماً من إسرائيل، ضمن جولة شرق أوسطية لمناقشة ملفات عدة من بينها التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.