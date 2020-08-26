“مبحوث عنه في قضايا السرقات والمخدرات.. أمن طنجة ينهي نشاط “حتوءة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، أمس الثلاثاء، من وضع حد لهروب شخص مبحوث عنه، والملقب بـ”حتوءة”
وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن العملية، التي قامت بها فرقة الأبحاث للشرطة القضائية في حي المجاهدين، مكنت من توقيف شخص مبحوث عنه، موضوع عدة مذكرات بحث، ومن ذوي السوابق القضائية، والملقب بـ”حتوءة “، الذي كان مختبئا في إحدى الشقق.
والموقوف “حتوءة” يبلغ يمن العمر 28 سنة، مبحوث عنه وطنيا، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح، والاتجار في المخدرات، وحجزت الشرطة لديه سلاحا أبيض من الحجم الكبير، كان يستعمله في السرقات، وتهديد المواطنين، والضرب والجرح.
المعني بالأمر وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معه حول القضايا المتورط فيها، وشركاؤه المحتملون الاجرامية، قصد توقيعه، وتقديم جميع المتورطين أمام العدالة.
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