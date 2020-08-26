دوار في نواحي شفشاون معزول عن العالم الخارجي.. والسبب انعدام اللاقط الهوائي

يعيش دوار “تاشكة” في إقليم شفشاون عزلة تامة عن العالم الخارجي، بسبب عدم وجود اللاقط الهوائي في المنطقة، ما يضطر عددا من سكانه إلى قطع كيلومترات بحثا عن شبكة التغطية.

وبحسب سكان الدوار، فإنهم راسلوا إحدى شركات الاتصالات مرارا، إلا أنهم لم يتلقوا إلى حدود اللحظة أي جواب.

واستنكر السكان، تماطل الشركة في التجاوب مع مطالبهم، خصوصا أن البلاد تمر بفترة استثنائية، بسبب وباء كورونا المستجد.

وطالب السكان من المسؤولين عن القطاع التدخل، لوضع حد لمعاناتهم، وكذا إيجاد حل معقول لمشكل شبكة التغطية.