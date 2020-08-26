مسؤول إماراتي: سنتعاون أمنيا مع إسرائيل

أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي، عمر غباش، أن بلاده ستتعاون أمنيا مع إسرائيل في إطار اتفاق التطبيع بينهما، “إثر تصاعد التوترات مع إيران” في المنطقة.

ونقل موقع قناة “فوكس نيوز” الأمريكي، أمس الثلاثاء، عن غباش قوله لها: “إنه سيكون هناك شكل من التعاون الأمني في إطار الاتفاق الأكبر، مع استمرار تصاعد التوترات مع إيران في المنطقة”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “إيران باتت تهدد المنطقة، وهي لديها هذه الفكرة أنها تريد أن تكون الضامن للأمن، في حين أنها في الواقع هي تهديد للأمن”، وزعم أن التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب “لا يعني أن الإمارات تخلت عن القضية الفلسطينية”.

وتابع غباش: “حقيقة، إننا قررنا صنع السلام مع إسرائيل، وفتح العلاقات الدبلوماسية، تعني أنه يجب علينا حقا تعظيم جميع الفوائد من ذلك”.

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وفي 13 غشت الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل الإمارات، وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ”التاريخي”.

وقوبل اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل، والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات، و”طعنة” في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب، وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.