قتيلان في مظاهرات الأميركيين السود برصاص الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت شرطة ولاية ويسكنسن في مدينة كينوشا الأميركيّة، مساء الثلاثاء، النار على متظاهرين خلال احتجاجات اندلعت من جراء إطلاق شرطي النار على رجل أسود، ما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة.
ووقعت أعمال العنف الصدامية مع الشرطة في الوقت الذي سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضبا بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطي أبيض في كينوشا يوم الأحد.
وأثار إطلاق الشرطة النار الأخير على أميركي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أميركية بما فيها نيويورك ومينيابوليس كجزء من تحركات "حياة السود مهمة" الضخمة.
وقالت إدارة شرطة كينوشا إن الشرطة استجابت إلى جانب وكالات أمنية أخرى، لبلاغات تفيد بحوادث إطلاق النار ووقوع العديد من الضحايا.
وأوضحت إدارة الشرطة في تغريدة على "تويتر": "أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين ونقل آخر أصيب بطلقة نارية إلى المستشفى لكن حياته ليست بخطر" مضيفة أن التحقيق "جار".
وأظهرت مقاطع فيديو في وقت سابق مصابين جالسين على الأرض وأشخاصا يركضون في شوارع كينوشا في ولاية ويسكنسن.
وتابع بيان الشرطة "المحققون على علم بما تم تداوله من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الحادثة".
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