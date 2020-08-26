إبراهيموفيتش يتفق على البقاء مع ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن آيه سي ميلان الإيطالي توصل لاتفاق بشأن مصير نجمه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، في الموسم الكروي القادم.
وكان عقد إبرا مع ميلان انتهى هذا الصيف، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد خلال الفترة الماضية، بسبب الاختلاف على قيمة الراتب السنوي، ما جعل النجم السويدي يغيب عن انطلاق فترة الإعداد للروسونيري.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان توصل أخيرًا لاتفاق مع إبرا بشأن التجديد لموسم آخر.
وأشار إلى أن إبراهيموفيتش سيحصل على راتب ثابت يبلغ 6 ملايين يورو، بالإضافة لمليون يورو مكافآت.
وأوضح أن إبرا سيتواجد في إيطاليا خلال الساعات المقبلة، للتوقيع على العقد الجديد مع ميلان والانضمام لمعسكر الإعداد.
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