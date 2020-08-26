شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يزور بيروت أول سبتمبر والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 قال قصر الإليزيه اليوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسافر إلى بيروت في أول سبتمبر.

وكان ماكرون أول زعيم أجنبي يزور بيروت في أعقاب الانفجار المروع الذي دمر أجزاء من العاصمة اللبنانية أوائل الشهر الجاري.

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