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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الإمارات في ختام جولته الشرق أوسطية والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 أغسطس 2020
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عصر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة شرق أوسطية ضمت 4 دول.
وجاء بومبيو قادما من مملكة البحرين حيث كانت ثالث محطاته ضمن الجولة التي شملت أيضا إسرائيل والسودان.
وخلال زيارته إلى إسرائيل الاثنين الماضي، أشاد بومبيو، بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك إنه سيسافر إلى الإمارات ليهنئها على معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وقوبلت بإشادة عربية ودولية واسعة.
وعبّر عن أمله أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.
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