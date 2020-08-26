شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,494 كرتون تمور في مديرية الخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:04 مساءً, 26 أغسطس 2020 م المناطق - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,494 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,494 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعًا.

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