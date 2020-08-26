شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. ماكرون في بيروت خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
قال قصر الإليزيه اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيسافر إلى بيروت فى أول سبتمبر.
وكان ماكرون أول زعيم أجنبى يزور بيروت فى أعقاب الانفجار المروع الذى دمر أجزاء من العاصمة اللبنانية أوائل الشهر الجاري.
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