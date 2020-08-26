المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يمدد التعبئة العامة لنهاية العام



مدد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الاربعاء التعبئة العامة في البلاد حتى 31 كانون أول /ديسمبر المقبل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن المجلس اتخذ قرارا برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ليل أمس الثلاثاء .

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قال في اجتماع مجلس الدفاع اليوم: "نمر في مرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا" ، مشيراً إلى أن "عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي أنه إذا استمر الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء".

ولفت إلى أن "عدد الوفيات يرتفع بشكل لافت لذلك، أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية".



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