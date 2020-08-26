حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد الاشتباه بعملية تسلل

أعلن الجيش الاسرائيلي قبل قليل عن حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتم إغلاق بعض الطرقات. وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية فإن وحدة اسرائيلية تحدثت عن إطلاق نار نحوها وعملية تسلل من الداخل اللبناني.
وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات الحدودية مع لبنان البقاء بمنازلهم
كذلك سمع أهالي الجنوب دوي قوي في جنوب لبنان، وتداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر إطلاق الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة على الحدود مقابل ميس الجبل.
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