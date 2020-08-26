انفجار في موسكو يخلف إصابات



صرح مصدر في خدمات الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء بأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء انفجار غاز في منزل غربي موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر القول: "وفقا للبيانات الأولية، أصيب خمسة أشخاص في الانفجار، ويقوم الأطباء بفحصهم".

وأفادت الخدمة الصحفية بقسم وزارة الطوارئ الروسية في موسكو بأنه تم إخماد الحريق.

وقال ممثلو الادعاء إن الحريق اندلع بسبب انفجار غاز، وأن التحقيق لا يزال جارياً. ووفقا للبيانات الأولية، فإن الانفجار ربما يكون نجم عن عطل في سخان مياه يعمل بالغاز.

ووقع الانفجار فى ساعة مبكرة من صباح اليوم فى مبنى سكني من خمسة طوابق فى شارع "كوبينكا 4 " ما أدى إلى اندلاع حريق فى شقق بين الطابقين الثالث والخامس.



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