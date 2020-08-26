فرنسا تحذر.. المتوسط "ليس ملعبا" لأردوغان

على وقع توتر أشعلته أطماع تركيا في التنقيب عن الغاز، حذرت فرنسا، أنقرة من أن شرق البحر المتوسط "ليس ملعبا لطموحات" وطنية.

تحذير جاء على لسان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت ستجري فيه أثينا وباريس وروما ونيقوسيا تدريبات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط.

وقالت بارلي إن شرق المتوسط "يتحول إلى مساحة توتر. يجب ألا يكون ملعبا لطموحات البعض"، مؤكدة أنه "ملكية مشتركة".

ودعت وزيرة الجيوش الفرنسية إلى "احترام القانون الدولي الذي يجب أن يكون القاعدة وليس الاستثناء".

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وفيما يتعلق بالتدريبات العسكرية المشتركة التي ستنطلق اليوم في جنوب جزيرة كريت، أوضحت بارلي أن بلادها ستشارك بثلاث طائرات من طراز "رافال"، وفرقاطة، ومروحية.

وسبق أن نشرت فرنسا بشكل مؤقت، في 13 أغسطس/آب الجاري، مقاتلتي "رافال" وسفينتين حربيتين، للمشاركة في تدريب مشترك مع البحرية اليونانية في شرق المتوسط.

وفي العاشر من الشهر الجاري أرسلت تركيا سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية، في خطوة أثارت غضب اليونان وندد بها الاتحاد الأوروبي.

وقبل "عروج ريس" أعلنت أنقرة، في يوليو/تموز الماضي، بدء التنقيب عن المحروقات في البحر الأسود، في استفزاز صارخ يؤكد مراقبون أنه سيرفع منسوب الخلافات مع بلدان القارة العجوز.

تحركات ومجازفات غير محسوبة العواقب تصر تركيا على مواصلة ارتكابها، مع تخبط على رقعة أسواق الغاز مدفوعة بتدهور مؤشراتها الاقتصادية جراء الحروب الخارجية والفساد وسوء الإدارة داخليا.