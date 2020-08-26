لبنان يعتقل داعشيا خطط لهجمات إرهابية في بيروت

الخليج 365الأربعاء 2020/8/26 04:09 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت قوى الأمن اللبناني، القبض على داعشي خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة الجميزة بالعاصمة بيروت.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان، إنه "نتيجة عمليات الرصد الدقيقة، تم تحديد هوية شخص سوري الجنسية ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتم القبض عليه في 18 أغسطس/آب الجاري من قبل قوة خاصة".
وأشار البيان إلى أنه "بالتحقيق مع السوري اعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وخضع عام 2016 لدورة في سوريا مدتها 40 يوما لدى التنظيم، ودخل إلى لبنان متسللا وتنقل بين العديد من المناطق اللبنانية".
وأوضح أن المتهم اشترك في العديد من المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضم مناصرين للتنظيم الإرهابي، ونشر وروج أفكارا ومعتقدات التنظيم وتبادل أخباره وإصداراته.
وكشف البيان عن أن الموقوف قرر العودة إلى سوريا للالتحاق بالمجموعات التابعة لـ"داعش"، وعندما لم يتمكن من العودة لعدم حيازته أوراق ثبوتية، خطط للقيام بعمليات إرهابية في لبنان.
وأشارت التحقيقات أن المتهم تواصل مع شخص في الموصل وآخر في سوريا وحصل منهما على فتاوى لتنفيذ عملية "انغماسية" تستهدف عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في محلة الجميزة تحديدا.
ولفتت إلى أن المتهم بعد حدوث انفجار مرفأ بيروت بيوم واحد، انتقل إلى الجميزة، حيث عمل في مجال رفع الأنقاض والزجاج المحطم، مقابل المال.
وأثناء عمله شاهد دوريات للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي تتجول على متن آلياتها، فتولدت لديه فكرة استهدافها بقنابل يدوية، كان ينوي الحصول عليها من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان.
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