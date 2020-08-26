ترخيص الشارقة تصدر ملكية لمدة عامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ملكية لمدة عامين للمركبات الخفيفة الجديدة الصنع للأفراد، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة القيادة الرامية إلى تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وبما يلبي طلباتهم.

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وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة تبنت خطة طموحة في الارتقاء بالخدمات، بحيث تكون ذات قيمة مضافة تسهم في توفير الوقت والجهد على أفراد المجتمع، لتحقيق أقصى درجات الرضا عن تلك الخدمات المقدمة لهم، وبما يتوافق مع خطة وزارة الداخلية الرامية إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وبيّن المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أنه يشترط للحصول على تلك الخدمة تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول بنفس المدة واستيفاء الرسوم المستحقة لذلك، وهي خدمة اختيارية.