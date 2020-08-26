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مايك بومبيو يبحث في البحرين جهود بناء السلام والاستقرار بالمنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

مايك بومبيو يبحث في البحرين جهود بناء السلام والاستقرار بالمنطقة

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في البحرين، اليوم الأربعاء، جهود بناء السلام والاستقرار بالمنطقة.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير الخارجية البحريني ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في إطار محطته الثالثة ضمن جولة شرق أوسطية قادته إلى إسرائيل والسودان ليختتمها في الإمارات.

 

وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر" قال وزير الخارجية الأمريكي إنه اجتمع مع ولي عهد البحرين في المنامة، مشيرا إلى أن اللقاء أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، ووحدة الخليج، إضافة إلى مواجهة النفوذ الإيراني السيء في المنطقة.

 

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وفي مستهل جولته قال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام الموقعة بين الإمارات وإسرائيل، معربا عن أمله أن تحذو دول عربية نفس المسار.

 

ومن المقرر أن يجري بومبيو في الإمارات، مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

 

 

وعشية وصوله أبوظبي، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، مع بومبيو، هاتفيا، معاهدة السلام التي جرى توقيعها في الثالث عشر من الشهر الجاري وقوبلت بترحيب دولي واسع.

 

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات.

 

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