شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يزور بيروت أول سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال قصر الإليزيه اليوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسافر إلى بيروت في أول سبتمبر.



وكان ماكرون أول زعيم أجنبي يزور بيروت في أعقاب الانفجار المروع الذي دمر أجزاء من العاصمة اللبنانية أوائل الشهر الجاري.

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