شكرا لقرائتكم خبر عن 1980 اجتماعا للجان النوعية خلال الدور الخامس للنواب وإقرار 79 اتفاقية دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير إنجازات مجلس النواب عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، تميز الدور الخامس من الفصل التشريعي الأول بنشاط مكثف ودؤوب للجان النوعية بالمجلس، حيث عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعاً، استغرقت (2903) ساعة.

وذكر التقرير البرلماني إلي أن مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية بلغت نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468) تقريرا.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية أشار التقرير البرلماني بشأن إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، بلغ عددها (29) زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية .

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وعلي جانب أخر، أشار التقرير البرلماني إلي أن المجلس أقر 79 اتفاقية دولية علي مدار دور الانعقاد الخامس، فضلا عن عقد اللجنة العامة للمجلس خلال الدور الخامس (4) إجتماعات نظرت خلالها قضايا هامة.