شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يوضح مزايا انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 204 لسنة 2017 بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في مدينة مابوتو عاصمة موزمبيق بتاريخ 11/7/2003 ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي 22/8/2020 .

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وأوضح فايق، فى بيان له، أن التصديق على هذه الاتفاقية يأتي استكمالا للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر في مكافحة الفساد، وتساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الأفريقي في منع الفساد ومكافحته، حيث إن الفساد من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر علي سلامة المجتمعات ويعوق التدفق الطبيعي للاستثمارات اللازمة للمساعدة في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

وأكد فايق، على أهمية تعزيز كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته بكل أشكاله، معتبراً أن مكافحة الفساد ضرورة مجتمعية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددا علي أهمية تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.