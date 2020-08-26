شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب الشيوخ في المنيا الدكتور زين العابدين الأطناوي بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الدكتور زين العابدين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ في المنيا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان فوزه في الانتخابات. ونشر "الأطناوي" علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، بوستا يؤكد فيه إصابته بالفيروس، تضمن: "الحمد لله على كل حال.. إصابتي بفيروس كورونا.. اللهم شفاءا تاما عاجلا لكل مرضانا.. دعواتكم يا أعز الناس". Advertisements و"الأطناوي" من أبناء مركز مغاغه في أقصي شمال محافظة المنيا، وهو طبيب بشري، وتدرج في العديد من المناصب الحزبية.

اصابة نائب الشيوخ

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