قرار جديد من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء الخميس.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

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جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وكان مقررا له أن يستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

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