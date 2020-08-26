بالصور.. إقبال الأطباء على التصويت في انتخابات البيطريين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، تزايد الإقبال من أعضاء الجمعية العمومية على عملية التصويت، والتي بدأت منذ الساعة العاشرة من صباح، اليوم الأربعاء، بنادي أعضاء المهن الطبية.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، لاختيار 5 مرشحين على منصب النقيب وأعضاء فوق وتحت السن، وتتنافس على المقاعد الخمسة 13 مرشحًا، ويرأس اللجنة الانتخابية الدكتور محمود محمد عبداللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج.

ويتنافس على مقعد النقيب للنقابة الفرعية بسوهاج مرشحين هما الدكتور أحمد البدري رئيس نادي الأطباء بسوهاج ومدير مديرية الطب البيطري الأسبق، والدكتور خالد عبداللطيف مدير معهد بحوث صحة الحيوان بسوهاج.