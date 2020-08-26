- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قررت النيابة العامة، تعديل موعد عمل نيابات الأسرة بحضور وانصراف الموظفين.
وجاء نص قرار النيابة، الذي حمل رقم 1611 لسنة 2020 أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون إنشاء محاكم الأسرة، تقرر تحدد مواعيد العمل الرسمية بكافة نيابات الأسرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءً.
وتضمن القرار على أن تعمل بذلك القرار بداية من 25 أغسطس وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة، وإدارة النيابات تنفيذه.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تقرر تعديل مواعيد العمل بنيابات الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.