النيابة العامة تقرر تعديل مواعيد العمل بنيابات الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت النيابة العامة، تعديل موعد عمل نيابات الأسرة بحضور وانصراف الموظفين.

وجاء نص قرار النيابة، الذي حمل رقم 1611 لسنة 2020 أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون إنشاء محاكم الأسرة، تقرر تحدد مواعيد العمل الرسمية بكافة نيابات الأسرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءً.

وتضمن القرار على أن تعمل بذلك القرار بداية من 25 أغسطس وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة، وإدارة النيابات تنفيذه.