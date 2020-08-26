إحباط محاولة سائق بيع 4.7 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في إحباط محاولة سائق بيع 4.7 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بمدينة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط سائق حال استقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة السلام أول محمل عليها (4,750 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية) بقصد تجميعه والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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