الأزهر: ننتظر موافقة المجلس الأعلى لبدء تسجيل رغبات القبول بكليات الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، أن الجامعة في انتظار موافقة المجلس الأعلى للأزهر على قواعد التنسيق، لبدء تسجيل رغبات الناجحين في الثانوية الأزهرية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وأضاف فرج في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه سيتم تسليم نتيجة الثانوية الأزهرية والكليات لبوابة الحكومة المصرية استعدادا لبدء عملية التنسيق الإلكتروني ب٣ مكاتب على مستوى الجمهورية، بفرع طنطا وأسيوط والمقر الرئيسي بالقاهرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

وكشف مصدر بجامعة الأزهر، أنه من المتوقع فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين بالثانوية الأزهرية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، مطلع سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أنه ضوابط تنسيق القبول بجامعة الأزهر، تقتضي تسجيل رغبات الناجحين في الثانوية الأزهرية قبل موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة التي تبدأ في الـ١٢ من سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء تنسيق الجامعات، لعدم حدوث ضغط على بوابة الحكومة المصرية.

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واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020.

وأعلن وكيل الأزهر ،أن نسبة النجاح للقسم العلمي بلغت 72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66% ، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100% .وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

وهنأ وكيل الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية على ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا المستوى من التفوق، مبينًا أن هذه المرحلة هي بداية الطريق وليست نهايته وأن المرحلة المقبلة في حياتهم العلمية تتطلب جهدًا مضاعفًا لاستمرار تميزهم وتفوقهم، مقدمًا الشكر إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وغير الأوائل على ما بذلوه من جهد ورعاية تجاه أبنائهم، متمنيًا للجميع التوفيق في المرحلة الجامعية.

وأوضح أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام أظهرت معدن طلاب الأزهر الذين تحدوا كل الظروف التي واجهتهم بكل قوة وأن الإصرار على النجاح والتفوق كان مقصدهم، موجهًا الشكر لكل العاملين بالعملية التعليمية على ما بذلوه من جهود عظيمة في ظل هذه الظروف الصعبة.