محافظة شمال سيناء تواصل مشروع التحول الرقمي في مجال التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن التحول الرقمي من أساسيات تقدم الدولة، وأصبح ضروريًا لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين في شتى القطاعات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي المصغر الذي عقد بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور السكرتير العام، والمهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ومحمد الحجاوي مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام على أن التحول الرقمي أصبح توجه دولة.

وشدد المحافظ على ربط المدارس والمراكز التكنولوجية بالأحياء ومجالس المدن على مستوى المحافظة، لاعتماد العملية التعليمية على شبكة الانترنت، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالأحياء والمدن.

وأكد المهندس ممدوح فارس أنه يجري تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات إلى جانب المدارس والكليات بإجمالي 563 نقطة، جرى تنفيذ 235 منها على مستوى المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 42%.