منظمة الصحة العالمية تحذّرمن استخدام بلازما المتعافين في علاج كوفيد-19

أبدت منظمة الصحة العالمية ،أمس الاثنين، موقفا يتسم بالحذر إزاء الموافقة على استخدام بلازما المتعافين من مرض كوفيد-19 لعلاج المرضى، وقالت إن الأدلة على فعاليتها لا تزال ”ضعيفة“ رغم إصدار الولايات المتحدة إذنا طارئا باستخدامها في العلاج.
وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ،أول أمس الأحد ،باستخدام البلازما بعد أن ألقى الرئيس دونالد ترامب اللوم على المنظمة العالمية في عرقلة نشر اللقاحات والأدوية لأسباب سياسية.
تتضمن هذه التقنية أخذ بلازما غنية بالأجسام المضادة من المرضى الذين تعافوا من كوفيد19 وحقنها في أجسام الذين يعانون من التهابات نشطة حادة على أمل اختصار زمن التعافي.
و إعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، إن عددا قليلا فحسب من التجارب السريرية على بلازما المتعافين أسفر عن نتائج، وإن الأدلة، حتى الآن على الأقل، ليست مقنعة بما فيه الكفاية لدعم استخدامها أبعد من حدود العلاج التجريبي.
رويترز
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