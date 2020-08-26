أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الإثنين، عن تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بكورونا و 903 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 53252. وبلغ إجمالي الوفيات 920 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 32 حالة وفاة جديدة و 903 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.